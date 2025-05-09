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В Чебулинском округе состоялась муниципальная патриотическая акция «ПОБЕДА-2025»

У монумента «Скорбящая Мать» состоялся митинг, где участники почтили память героев Великой Отечественной войны. Колонна автомобилей с флагами и символикой Победы проследовала по маршруту: Верх-Чебула – Чумай – Новоивановский – Дмитриевка – Усть-Серта – Шестаково. В каждом из этих населенных пунктов прошли торжественные церемонии возложения цветов к воинским мемориалам.
Завершилась патриотическая акция в деревне Шестаково, где автомобили участников выстроились таким образом, чтобы с высоты читалось слово «Победа». Там же для всех гостей прошел концерт «Фронтовой бригады».

Фото: Администрация Чебулинского муниципального округа

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Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
09/05/2025
Культура
Общество
Верх-Чебула
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