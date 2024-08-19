В чем польза спорта для здоровья

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказали, какие заболевания могут возникнуть в связи с отсутствием физической активности.

По словам заведующей терапевтическим отделением НГКБ № 1, врача-терапевта Натальи Трофименко, правильно подобранные спортивные упражнения благотворно воздействуют практически на все органы и системы. Спорт укрепляет мышцы, помогает предотвратить сердечные заболевания. Также улучшает кислородный обмен и пищеварение, снижает вероятность ожирения, диабета, риск травм и болезней суставов и костей, включая остеопороз.

«В целом умеренная физическая активность оказывает положительное влияние на наш организм в любом возрасте. Поэтому если вы еще думаете, записаться ли в спортзал, однозначно записывайтесь! Занимаясь спортом, можно существенно снизить риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инсульт и гипертония. Регулярные физические упражнения укрепляют сердце и сосуды, способствуют улучшению кровообращения и нормализации артериального давления, ускоряют обмен веществ. Сердце становится более выносливым, а сосуды — менее подверженными воздействию внешних факторов, таких как изменения погоды или сильный стресс».

Как отмечает врач-терапевт, спорт играет ключевую роль в поддержании ментального здоровья и продуктивности. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — «гормонов счастья», которые снижают продукцию кортизола, способствуют ускоренной регенерации тканей, улучшают кровообращение. Это значит, что тренировки повышают настроение, снижают тревогу, уменьшают негативное влияние стресса на организм. Регулярные занятия нормализуют сон, помогают меньше нервничать, лучше концентрироваться на учёбе или работе и в целом чувствовать удовлетворённость жизнью.

Пресс-служба НГКБ N 1 (архив).