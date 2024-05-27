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В честь Дня российского предпринимательства в Тяжине состоялся торжественный прием главы округа

В зале заседаний администрации муниципалитета глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.
Сегодня в округе насчитывается более 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 60 % работают в сфере торговли и общественного питания, в коммунальной службе, сельском хозяйстве, сфере бытового обслуживания населения, занимаются лесозаготовкой и деревообработкой.
Представители бизнеса поддерживают инициативы группы «Своих не бросаем» по оказанию материальной помощи землякам несущим службу в зоне специальной военной операции.
Тяжинские предприниматели были отмечены почетными грамотами главы округа и благодарственными письмами Совета народных депутатов. Предприниматель Сергей Владимирович Баталов награжден медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/05/2024
Общество
Тяжин
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