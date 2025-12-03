Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В День неизвестного Солдата сотрудники Россельхознадзора возложили цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годы

3 декабря в России памятен как День неизвестного солдата. Это дата, символизирующая благодарность и вечную память всем героям, чьи имена остались неизвестны, но чей подвиг навсегда вписан в историю нашей страны.

В Кемерово состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годы. В мероприятии приняли участие государственные гражданские служащие Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. Память погибших земляков почтили минутой молчания.

Сотрудники Россельхознадзора хранят и передают своим детям память о родственниках-героях, защищавших будущее близких людей и своей страны на фронтах Великой Отечественной войны. На своих информационных ресурсах мы публикуем фотографии и истории наших родных — ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, тружеников тыла. С историями героев наших сотрудников можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке.

Будучи объектом культурного наследия регионального значения, памятник представляет собой 18-метровую стелу; две фигуры воинов в шинели и каске держат знамя, коленопреклоненный юноша-солдат — с автоматом. Такова композиция памятника, созданного по проекту московского скульптора А.Д. Щербакова и архитектора Н.А. Ковальчука. Сейчас памятник является местом, куда в торжественные дни приходят десятки тысяч трудящихся города, воины Российской Армии, студенты и школьники, чтобы почтить память земляков, дать слово быть преданными Родине, народу, как были и они.

03/12/2025
