В День славянской письменности и культуры в Тяжинском округе прошли беседы, инфочасы, познавательные и игровые программы

Преподаватель русского языка и литературы Тяжинского агропромышленного техникума Лариса Николаевна Павлова провела для первокурсников информационные уроки «История возникновения Дня славянской письменности и культуры».

В Тяжинском центре национальных культур для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних прошла познавательно-игровая программа «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки».

В библиотеке имени Николая Ивановича Масалова для студентов Тяжинского агропромышленного техникума состоялся информационный час «История родного слова от Кирилла и Мефодия до наших дней». Ребята приняли активное участие в викторине «К сокровищам родного слова», посмотрели видеоролик «Появление кириллицы».

В Малопичугинском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дню славянской письменности и культуры посвятили игру «Поле чудес» под названием «Буквы и слова». В Староурюпском СДК для детей организовали интеллектуальную игру «И было слово».

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для молодежи беседу «Путешествие в историю славянской письменности и культуры». Ребята отвечали на вопросы занимательной викторины, разгадывали ребусы на тему «Письменность», раскрывали смысл крылатых выражений. Молодые люди также обсудили важность сохранения родного языка.

В Новопокровском СДК состоялся урок-путешествие «Откуда азбука взялась». Специалисты Кубитетского сельского Дома культуры провели для воспитанников детсада познавательно-развлекательную программу «Путешествие в страну букв». В Акимо-Анненском СДК состоялся информационный час «Аз и Буки – основа всей науки».

Специалисты Новопреображенского сектора Староурюпского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей познавательный час «Истоки русской письменности». Чтобы закрепить полученные знания, участникам были предложены практические задания: «Назови слово», «Угадай букву», «Наборщик». Ребятишки также вспоминали пословицы о книгах и русском языке.

Познавательные программы состоялись в Итатском городском Доме культуры и Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры. В Даниловском СДК прошла беседа «Язык моих предков останется в веках». Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей и подростков час истории «Аз и Буки – основа науки».