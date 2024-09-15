В День трезвости новокузнецкие врачи бесплатно обследовали жителей

В День трезвости врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова провели выездную акцию в поселке Абагур-Лесной. К жителям приехали на «Автобусе здоровья», в котором работала мобильная бригада специалистов центра здоровья поликлиники № 9.

Все желающие смогли пройти скрининговое обследование, включающее измерение антропометрических данных, измерение артериального давления и пульса, мониторинг степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови, измерение внутриглазного давления. Также можно было сдать кровь на сахар и пройти тестирование на потребление алкоголя и выявление степени зависимости от этой пагубной привычки.

Каждый обследованный узнал об имеющихся факторах риска хронических неинфекционных заболеваний и получил консультацию врача.

«Необходимо обратить внимание людей на их здоровье, показать, как вредные привычки уничтожают жизнь, приводят к инвалидности, лишают семьи, работы, радости, - рассказывает Татьяна Еремченко, врач-терапевт центра здоровья. - Особенно важно говорить о вреде употребления алкоголя с молодыми людьми, которые только входят во взрослую жизнь, начинают строить свое будущее и делают серьёзный выбор в сторону правильных ценностей. Сегодня мы много говорили о последствиях, которые возникают у тех пациентов, употребляющих алкогольные напитки».

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).