В деревне Новомарьинка прошел традиционный отчетный концерт

Концертная программа «Музыкальная мозаика» состояла из 19 номеров коллективов художественной самодеятельности Новомарьинского сектора Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Своим творчеством земляков порадовали участники вокальных ансамблей «Ивушка» и «Девчата», а также дети из вокального ансамбля «Подружки». В исполнении самодеятельных артистов прозвучали песни о деревне, маме, бабушках и дедушках, о семье и любви. Те, кто регулярно посещает эти концерты, с нетерпением ждали выхода на сцену полюбившихся артистов.

Для воспитанников детского сада «Гусельки» это было первое выступление на сцене. Маленькие артисты запомнились яркими нарядами и эмоциональным исполнением. Юмористические номера театрального коллектива «Сюрприз» подняли зрителям настроение. Финальную песню о семье исполнили все участники творческого вечера.