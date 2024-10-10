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В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялось открытие 57-го творческого сезона

Открытие творческого сезона это, прежде всего, праздник – зажигательный, яркий, красочный. Это, своего рода, визитная карточка, с помощью которой, коллективы Дома культуры демонстрируют то лучшее, что было создано ими в прошлом сезоне.
В концертной программе «Стартуем к звездам» выступили все коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный», исполнив свои лучшие номера.
Бурными аплодисментами зрители встречали народные самодеятельные коллективы: хор ветеранов имени Юрия Черняева (руководитель Наталья Анатольевна Чухрова), эстрадные группы «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Михайлович Лазутин) и «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов), фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова), мужскую вокальную группу «Талисман» и хор русской песни «Раздолье» (руководитель Лидия Ивановна Жабина).
Также в концерте приняли участие юные артисты Дома культуры – образцовый коллектив, детская эстрадная студия «Квинта» (руководитель Ольга Алексеевна Кузнецова) и образцовый коллектив, ансамбль танца «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко).

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/10/2024
Культура
Тяжин
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