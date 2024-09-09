Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В дни голосования на избирательных участках Тяжинского круга организовали разнообразную культурную программу

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума провели на избирательном участке подвижные игры. Волонтеры водили хоровод и приглашали всех желающих принять участие в народной игре «Ручеек».
Специалисты учреждений культуры клубного типа провели различные мастер-классы. Избиратели приходившие проголосовать на выборах губернатора Кузбасса, с удовольствием погружались в творческий процесс. В итоге все остались довольны теми поделками, которые они своими руками сделали для родных и близких.
Также на избирательных участках были оформлены различные тематические фотовыставки, фотозоны, выставки декоративно-прикладного творчества, овощей, цветочных композиций и детских рисунков. Кроме того здесь прошли концертные программы коллективов художественной самодеятельности.
Для поднятия настроения, специалисты учреждений культуры клубного типа организовали на избирательных участках чайные столы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/09/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus