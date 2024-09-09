В дни голосования на избирательных участках Тяжинского круга организовали разнообразную культурную программу

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума провели на избирательном участке подвижные игры. Волонтеры водили хоровод и приглашали всех желающих принять участие в народной игре «Ручеек».

Специалисты учреждений культуры клубного типа провели различные мастер-классы. Избиратели приходившие проголосовать на выборах губернатора Кузбасса, с удовольствием погружались в творческий процесс. В итоге все остались довольны теми поделками, которые они своими руками сделали для родных и близких.

Также на избирательных участках были оформлены различные тематические фотовыставки, фотозоны, выставки декоративно-прикладного творчества, овощей, цветочных композиций и детских рисунков. Кроме того здесь прошли концертные программы коллективов художественной самодеятельности.

Для поднятия настроения, специалисты учреждений культуры клубного типа организовали на избирательных участках чайные столы.