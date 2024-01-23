В Гурьевске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в истязании и жестоком обращении с опекаемыми детьми
Гурьевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2023 года обвиняемая систематически причиняла телесные повреждения двум 12-летним и трем 13-летним детям, переданным ей под опеку. На протяжении длительного периода дети испытывали нравственные страдания.
Несовершеннолетние были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение.
Вину в совершенных преступлениях обвиняемая признала.
Уголовное дело направлено в Гурьевский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершенные преступления женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, прокурором в интересах несовершеннолетних заявлены исковые заявления о взыскании с обвиняемой денежной компенсации причиненного морального вреда.
Фото: пресс-служба прокуратуры области
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