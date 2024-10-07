В Итате открылся осенний арт-вернисаж из пяти выставок

В Итатском городском Доме культуры - филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности жители и гости поселка могут познакомиться с выставкой рисунков самобытной художницы Екатерины Подкорытовой «Полет моей души». Здесь представлены работы осенней тематики, выполненные маркерами.

В экспозиции выставки детских рисунков «Наши бабушки и дедушки» представлены рисунки участников кружка «Акварелька» (руководитель Екатерина Валерьевна Подкорытова). Еще одна выставка акварелей ребят этого творческого объединения – «Дорога здоровья». Юные художники изобразили, как они занимаются спортом, катаются на самокатах, гуляют на свежем воздухе.

Так же в Итатском ГДК открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Корзина чудес». Творческие работы участников кружков «Прекрасное своими руками», «Волшебная бумага» и «Алмазная мозаика» (руководитель Виктория Георгиевна Корягина) выполнены из бумаги, картона, бусин, фоамирана, пластилина, алмазной мозаики.

Большой интерес у посетителей Дома культуры вызвала персональная выставка фоторабот Антониды Дмитриевны Харабриной «Красота небесная». Выставки будут действовать до 31 октября.