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В Итате прошел выездной день службы занятости

Мобильный офис центра занятости населения Тяжинского округа посетили 17 местных жителей. Здесь они прошли перерегистрацию в качестве безработных, получили консультации по законодательству о занятости населения и по профессиональному обучению при содействии центра занятости населения.
Итатцы ознакомились с актуальными вакансиями и получили помощь в подборе подходящего варианта работы, включая работу в другой местности. Также жителей поселка проинформировали о военной службе по контракту, заключении социального контракта и другом.

Фото: ЦЗН Тяжинского округа

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/11/2024
Общество
Тяжин
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