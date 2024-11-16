В Итате прошел выездной день службы занятости

Мобильный офис центра занятости населения Тяжинского округа посетили 17 местных жителей. Здесь они прошли перерегистрацию в качестве безработных, получили консультации по законодательству о занятости населения и по профессиональному обучению при содействии центра занятости населения.

Итатцы ознакомились с актуальными вакансиями и получили помощь в подборе подходящего варианта работы, включая работу в другой местности. Также жителей поселка проинформировали о военной службе по контракту, заключении социального контракта и другом.

Фото: ЦЗН Тяжинского округа