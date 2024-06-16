В Итате состоялся показ пластического спектакля «Вий»

На малой сцене Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности участники театральных коллективов «Событие» и «Конферанс» (руководитель Софья Анатольевна Максимова) представили вниманию земляков свое прочтение мистической повести Николая Васильевича Гоголя.

Перед зрителями эпизод за эпизодом развернулась история падения человеческой души. Самодеятельные артисты показали, что, стоит только один раз оступиться, и дальше последует череда испытаний, одно тяжелее другого. Оказавшись в круговороте соблазнов и проказ, молодой семинарист три ночи подряд провел в церкви, которую Бог давно покинул. Вечная тема противоборства человека со злом не оставила в зале равнодушных.

Фантастическое художественное оформление спектакля, эмоциональная выразительность, стилизованные движения, элементы пантомимы, погрузили зрителя в неповторимую атмосферу театральной постановки.