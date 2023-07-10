В июне 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 156 тонн и 10226,751 м3 лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса, что меньше на 11,5 %, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику - 7932,7 м3 и 156 тонн и в социалистическую республику Вьетнам - 1350 м3 . В Киргизскую Республику экспортировано 150 м3 лесоматериала. Также вывоз пиломатериала в качестве реквизита крепления осуществлялся в Казахстан -13,9 м3, в Монголию - 2,4 м3, в Литву – 4,8 м3, в Нидерланды – 0,8 м3, в Таджикистан – 0,542 и в Узбекистан – 0,153 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.