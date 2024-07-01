В какие даты жители Кузбасса получат детские пособия и пенсии в июле

Выплата детских пособий и пенсий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу начинается с 3 числа каждого месяца. В июле выплаты будут произведены по следующему графику.
3 июля на банковские счета поступит:
– единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям);
– ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
5 июля поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 июля — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим родителям).
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если деньги не поступили на счет утром, то нужно дождаться их зачисления до окончания дня.
Если выплаты производятся через отделения почтовой связи, их доставят в разные дни с 1-го по 25-е число месяца в зависимости от графика доставки почтовым отделением по адресу проживания получателя.
«Вышеперечисленные выплаты производятся за прошедший месяц, то есть в июле жители Кузбасса получат пособия за июнь. Исключение – это семьи, которым пособие было установлено впервые: они получают выплату в течение 5 рабочих дней после ее назначения», – отметила управляющий ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.
12 (перенос с 14.07), 15, 19 и 25 июля придут пенсии через кредитные организации, также 19 июля их получат те граждане, у которых датой выплаты установлено 20 число (эта дата приходится на субботу). Пенсии также перечисляются в течение всего дня!
С 3 по 22 июля будут производиться выплаты через почту, в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения по месту проживания гражданина.
Дополнительную информацию можно получить по номеру контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8 (800) 200-10-02.
Фото: ОСФР