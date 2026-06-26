В Калтане завершается строительство новой школы

На финишную прямую вышли работы по возведению здания средней общеобразовательной школы №1 на тысячу учащихся в Калтане. Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и региональной госпрограммы «Развитие системы образования Кузбасса», находится на личном контроле губернатора Кузбасса. К первому сентября школа откроет свои двери для учеников.

«Обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения юных кузбассовцев — принципиально важная задача для всей социальной политики региона. Новая школа в Калтане — это не просто стены и парты, а современная среда, которая поможет в целом повысить стандарты качества обучения наших детей. Будем и дальше создавать лучшие условия для того, чтобы ребята могли получать новые знания, развиваться физически и творчески», — отметил Илья Середюк.



Текущая строительная готовность объекта составляет 87%. На данный момент завершается устройство фасада, монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений и входных зон. Также подрядчик приступил к заключительному этапу благоустройства прилегающей территории. В новой школе появятся бассейн, три спортивных зала, актовый зал на 695 мест с современным звуковым и световым оборудованием, а также двухэтажная библиотека.



Ключевым направлением обучения в новой школе станет естественно-научный и технологический профиль. Кабинеты физики, химии и биологии оснастят цифровыми лабораториями и интерактивными ЖК-панелями. Для юных исследователей оборудуют зоны гидропоники и аэропоники, кабинеты робототехники, а также лабораторию моделирования и прототипирования.



Для изучения биологии предусмотрен интерактивный анатомический стол «Пирогов», для уроков ОБЖ — лазерные тиры и тренажер «Машина», а развитию командного духа поможет лазертаг. Творческие способности ребята смогут развивать в телестудии с внутренним вещанием, на занятиях изобразительным искусством использовать графические планшеты. Учебные классы оборудуют лингофонными системами для углубленного изучения иностранных языков.



Важной составляющей проекта стало создание доступной среды. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы логопедический центр «Лого-5» и сенсорная комната.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса