В Кемерове бесправный водитель оставил свою супругу без автомобиля из-за любви к алкоголю

Кировский районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В суде установлено, что в июне 2023 года 36-летний мужчина, не имея права на управление транспортным средством, был задержан сотрудниками ГИБДД за езду на автомобиле в нетрезвом виде. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами на 1 год 10 меясцев.

Вину в совершении преступления мужчина признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль CHANGAN CS55PLUS, принадлежащий супруге подсудимого и использованный им при совершении преступления, конфискован в собственность государства.

Фото: пресс-служба прокуратуры области