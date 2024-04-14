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В Кемерове космос объединил поэтов, композиторов, художников и чтецов

Во Всемирный день авиации и космонавтики в Кемерово презентовали уникальный сборник и провели финал традиционного конкурса. Второй год подряд 12 апреля в Кемерове выпускают уникальный сборник песен «Дети Галактики», его особенность в том, что авторами слов и музыки являются талантливые учащиеся школ культуры и их педагоги-наставники. В итоге получилось 11 композиций, их исполнили солисты и коллективы учреждений. На каждую песню сняли клип, здесь уже подключили учащихся театральных и анимационного отделения, а также аранжировщиков, иллюстрации к сборнику выполнила студентка Кузбасского художественного колледжа – получился большой коллективный труд. Песни и клипы кемеровчан на тему космоса уже опубликованы «ВКонтакте» управления культуры, спорта и молодежной политики https://vk.com/kultkemerovo  Также в рамках III Международного фестиваля Юрия Гагарина провели финал традиционного городского конкурса чтецов, посвящённого Дню космонавтики. Перед стартом кемеровчан приветствовал Константин Борисов, космонавт-испытатель специально записал видеообращение из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.  В финал кемеровского конкурса, который в этом году проводят в 18-й раз, вышли 29 юных чтецов 7 - 15 лет, их отобрали из 500 участников. Сегодня со сцены ребята прочитали популярные и малоизвестные, забавные произведения разных годов. Все финалисты получили подарки от партнёров,  победителями в своих возрастных группах стали Ярослава Култаева, Никита Антонов, Софья Стихурова. Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
14/04/2024
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