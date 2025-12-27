Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища

Рудничный районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю. Он признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что в июле 2025 года осужденный по просьбе товарища через свой сотовый телефон зарегистрировал его на интернет-платформе букмекерской конторы «Ligastavok», привязав к аккаунту счет банковской карты мужчины. Позднее, зная логин и пароль от личного кабинета потерпевшего, он оформил несколько ставок и проиграл 100 тыс. рублей с  банковского счета товарища.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, возместил причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях виновного рецидива суд назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/12/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus