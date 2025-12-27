В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища

Рудничный районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю. Он признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что в июле 2025 года осужденный по просьбе товарища через свой сотовый телефон зарегистрировал его на интернет-платформе букмекерской конторы «Ligastavok», привязав к аккаунту счет банковской карты мужчины. Позднее, зная логин и пароль от личного кабинета потерпевшего, он оформил несколько ставок и проиграл 100 тыс. рублей с банковского счета товарища.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, возместил причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях виновного рецидива суд назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

