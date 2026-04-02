В Кемерове обсудили вопросы противодействия БПЛА и охраны железнодорожных объектов

В областном центре на базе Кузбасского отряда ведомственной охраны на Западно-Сибирской железной дороге состоялся учебно-методический семинар с руководителями структурных подразделений, спикерами которого стали представители подразделений кузбасской Росгвардии.

В ходе занятия представители отдела государственного контроля и спецподразделения ОМОН «Оберег» довели до участников актуальные вопросы организации охраны объектов. Особое внимание уделено противодействию угрозам, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов. Были озвучены современные подходы к выявлению и нейтрализации беспилотных воздушных судов, а также вопросы внедрения и эффективного применения специализированных средств подавления БПЛА.

Кроме этого, участниками семинара была отмечена необходимость дальнейшего развития материально-технической базы и совершенствования взаимодействия между ведомствами. Сотрудник ОМОН «Оберег» продемонстрировал специальные средства, а также поделился опытом по организации защиты охраняемых объектов с учетом современных вызовов и угроз.

Представитель отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу майор полиции Наталья С., отметила:

«Сегодня особое значение приобретает комплексный подход к обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры. В условиях современных угроз важно не только оснащение подразделений современными средствами, но и высокий уровень подготовки руководителей ведомственной охраны, способных оперативно принимать решения и эффективно организовывать защиту объектов».

По итогам мероприятия участники обсудили перспективы развития взаимодействия и внедрения полученных знаний в практическую деятельность подразделений, обеспечивающих безопасность железнодорожных объектов региона.

