В Кемерове офицер Росгвардии проводил выпускников кадетских школ во взрослую жизнь

В областном центре у памятника Воину-Освободителю прошла торжественная церемония прощания с выпускниками губернаторских образовательных учреждений. Почетными гостями стали врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, заместитель начальника кузбасской Росгвардии полковник Сергей Бервинов, руководители других силовых ведомств, а также родные и близкие кадетов.

В торжественной линейке приняли участие выпускники Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, Губернаторской женской гимназии-интерната и Губернаторского многопрофильного лицея-интерната. Всего из этих заведений в этом году выпустились 359 парней и девушек.

После напутственных слов от почетных гостей учащиеся кадетских школ показали творческие номера и исполнили традиционный вальс выпускников. Среди выпускников и воспитанники класса Росгвардии Губернаторской кадетской школы-интернат полиции, которые вместе с другими бывшими школьниками совершили традиционный церемониал — попрощались со знаменем и прошли перед гостями торжественным маршем.

Фото: Росгвардия