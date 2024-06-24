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В Кемерове офицер Росгвардии проводил выпускников кадетских школ во взрослую жизнь

В областном центре у памятника Воину-Освободителю прошла торжественная церемония прощания с выпускниками губернаторских образовательных учреждений. Почетными гостями стали врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, заместитель начальника кузбасской Росгвардии полковник Сергей Бервинов, руководители других силовых ведомств, а также родные и близкие кадетов.

В торжественной линейке приняли участие выпускники Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, Губернаторской женской гимназии-интерната и Губернаторского многопрофильного лицея-интерната. Всего из этих заведений в этом году выпустились 359 парней и девушек.

После напутственных слов от почетных гостей учащиеся кадетских школ показали творческие номера и исполнили традиционный вальс выпускников. Среди выпускников и воспитанники класса Росгвардии Губернаторской кадетской школы-интернат полиции, которые вместе с другими бывшими школьниками совершили традиционный церемониал — попрощались со знаменем и прошли перед гостями торжественным маршем.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
24/06/2024
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