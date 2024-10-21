Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове перед судом предстанет предприниматель, по вине которого пострадали дети

Прокуратура Центрального района Кемерово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, предприниматель ненадлежащим образом организовал оказание услуг в батутном центре по пр. Октябрьскому в Кемерово.

Так, в апреле 2023 года 6 несовершеннолетних выполняли упражнения на батуте в отсутствие инструктора и контроля за соблюдением ими правил поведения и техники безопасности. В результате подростки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Обвиняемый от органов предварительного расследования скрылся, его местонахождение установлено 30 августа 2024 года. По ходатайству следователя, поддержанному прокурором, судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/10/2024
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus