В Кемерове перед судом предстанет предприниматель, по вине которого пострадали дети

Прокуратура Центрального района Кемерово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, предприниматель ненадлежащим образом организовал оказание услуг в батутном центре по пр. Октябрьскому в Кемерово.

Так, в апреле 2023 года 6 несовершеннолетних выполняли упражнения на батуте в отсутствие инструктора и контроля за соблюдением ими правил поведения и техники безопасности. В результате подростки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Обвиняемый от органов предварительного расследования скрылся, его местонахождение установлено 30 августа 2024 года. По ходатайству следователя, поддержанному прокурором, судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области