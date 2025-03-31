В Кемерове подведены итоги регионального конкурса актерского мастерства «Басня»

Участники конкурса исполняли произведения известных авторов – Ивана Андреевича Крылова, Сергея Владимировича Михалкова, Самуила Яковлевича Маршака, Олеси Владимировны Емельяновой. Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство в интерпретации классических и современных басен.

Церемония награждения состоялась в театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара. Из более 100 участников в пяти номинациях были отобраны 30 лучших. В состав жюри вошли преподаватель актерского мастерства КемГИК Анастасия Ильинична Макарова, актриса театра для детей и молодежи Екатерина Дмитриевна Христофорова, ведущий методист театрального жанра Центра народного творчества Кузбасса Светлана Владимировна Жарикова.

Юные актеры театра кукол «Теремок» Сусловского Дома культуры Мариинского округа Снежана Соколова и Максим Гомзяков (руководитель Наталья Львовна Бормотова) представили на суд жюри басню «Кукушка и петух». Ребята награждены дипломом Лауреата второй степени.

Затем участники церемонии награждения посмотрели спектакль «Стойкий оловянный солдатик». Роли в нем исполняли актеры театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара.

Фото: Сусловский Дом культуры