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В Кемерове подвели итоги регионального конкурса «Лучший работодатель по трудоустройству инвалидов в Кузбассе»

Конкурс состоялся при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. В Кузбассе это первый подобный конкурс, и он оказался востребованным среди региональных работодателей. В конкурсе приняли участие 55 крупных и средних предприятий, общественных организаций.
Сегодня Кузбасс находится в числе лидеров по уровню эффективности трудоустройства людей, имеющих проблемы со здоровьем. Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости населения в 2022 году составил 67,8 %.
Конкурс проводился по трем номинациям. Первые места заняли Региональная общественная организация «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», средняя общеобразовательная школа № 30 города Киселевска и АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».
Организаторы конкурса и кузбасские работодатели решили расширять среду профессиональных возможностей для тех, кто хочет быть полезным обществу, несмотря на ограничения, связанные со здоровьем.
Тяжинский округ представляли детский сад № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский, Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности и администрация Тяжинского муниципального округа. Все они получили дипломы участников первого регионального конкурса «Лучший работодатель по трудоустройству инвалидов в Кузбассе».

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kuzbassnews.ru
28/05/2023
Общество
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