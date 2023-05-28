В Кемерове подвели итоги регионального конкурса «Лучший работодатель по трудоустройству инвалидов в Кузбассе»

Конкурс состоялся при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. В Кузбассе это первый подобный конкурс, и он оказался востребованным среди региональных работодателей. В конкурсе приняли участие 55 крупных и средних предприятий, общественных организаций.

Сегодня Кузбасс находится в числе лидеров по уровню эффективности трудоустройства людей, имеющих проблемы со здоровьем. Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости населения в 2022 году составил 67,8 %.

Конкурс проводился по трем номинациям. Первые места заняли Региональная общественная организация «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», средняя общеобразовательная школа № 30 города Киселевска и АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Организаторы конкурса и кузбасские работодатели решили расширять среду профессиональных возможностей для тех, кто хочет быть полезным обществу, несмотря на ограничения, связанные со здоровьем.

Тяжинский округ представляли детский сад № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский, Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности и администрация Тяжинского муниципального округа. Все они получили дипломы участников первого регионального конкурса «Лучший работодатель по трудоустройству инвалидов в Кузбассе».