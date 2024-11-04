Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове продолжается голосование за название для нового пешеходного бульвара

Голосование объявил в своем телеграм-канале глава города Кемерово Дмитрий Анисимов. Для нового общественного пространства, которое идёт от проспекта Октябрьского в сторону улицы 2-й Заречной, было предложено несколько вариантов названия: Налоговый бульвар, Заречный бульвар, Зимний бульвар, Панорамный бульвар. 

Голосование длится уже неделю на платформе обратной связи "Кузбасс онлайн". Со значительным перевесом лидирует название Заречный бульвар, за него высказались более 81,5 % проголосовавших. 

Итоги голосования подведут в начале 2025 года.  

 Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/11/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus