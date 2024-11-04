В Кемерове продолжается голосование за название для нового пешеходного бульвара

Голосование объявил в своем телеграм-канале глава города Кемерово Дмитрий Анисимов. Для нового общественного пространства, которое идёт от проспекта Октябрьского в сторону улицы 2-й Заречной, было предложено несколько вариантов названия: Налоговый бульвар, Заречный бульвар, Зимний бульвар, Панорамный бульвар.



Голосование длится уже неделю на платформе обратной связи "Кузбасс онлайн". Со значительным перевесом лидирует название Заречный бульвар, за него высказались более 81,5 % проголосовавших.



Итоги голосования подведут в начале 2025 года.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово