В Кемерове прошла акция «Зарядка с врачом на свежем воздухе»

В рамках тематической Недели информирования о важности физической активности Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики провел акцию "Зарядка с врачом на свежем воздухе".

В теплое летнее утро в сквере Юности собрались активисты Центров по работе с населением города Кемерово, чтобы послушать лекцию врача Валентины Карповой о пользе физической активности. Она рассказала об уровнях двигательной активности: как отличить умеренную нагрузку от интенсивной, ориентируясь на измерение пульса. Дала рекомендации о продолжительности и периодичности занятий. Напомнила о мерах безопасности при выполнении упражнений и о противопоказаниях при наличии хронических заболеваний. Затем все участники акции переместились на лужайку и выполнили комплекс аэробных упражнений с элементами растяжки.

«Центры по работе с населением - место притяжения активных горожан, которые любят общение и движение. Встречи с врачами Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики уже стали нашей многолетней доброй традицией. Каждый раз узнаем что-то новое на тему здорового образа жизни. Вот сегодня Валентина Владимировна показала нам новые упражнения, которые мы добавим к нашим регулярным тренировкам, - отметила Татьяна Лазарева, специалист Центра по работе с населением города Кемерово.

Фото: Центр по работе с населением города Кемерово.