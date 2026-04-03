В Кемерове прошли профилактические мероприятия на объектах железной дороги

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России совместно с работниками Кемеровской дистанции пути провели рейды по безопасности в районе железнодорожного вокзала города Кемерово.

Взрослым и юным пешеходам напомнили о том, что железная дорога - зона повышенной опасности, и при нахождении на объектах транспорта необходимо быть предельно внимательным. Во избежание несчастных случаев не стоит пользоваться телефонами, наушниками, а при переходе путей - обязательно снимать капюшоны, которые ограничивают обзор.

 Транспортные полицейские обратили внимание участников движения на соблюдение правил перехода железнодорожных путей. Пересекать железную дорогу следует только по оборудованным пешеходным переходам, на зеленый сигнал светофора и убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

Кемерово
kuzbassnews.ru
03/04/2026
