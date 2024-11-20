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В Кемерове пройдет прямая линия по вопросам приема на службу в Росгвардию

21 ноября 2024 года Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу проведёт прямую линию, посвящённую вопросам трудоустройства в региональные подразделения ведомства.

С 10:00 до 15:00 часов жители Кузбасса смогут получить ответы на интересующие вопросы от начальника отдела кадров территориального управления Росгвардии подполковника Елены Степановой. Специалист подробно расскажет об условиях и требованиях, предъявляемых к кандидатам, предоставляемых гарантиях и льготах, а также об актуальных вакансиях.

Кроме того, на прямой линии будет представлена информация для граждан, планирующих поступление в ведомственные учебные заведения Росгвардии. В России действуют четыре образовательные организации Росгвардии:

Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева; Пермский военный институт; Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт; Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

В ходе прямой линии специалисты Росгвардии готовы предоставить исчерпывающие консультации и разъяснения в рамках своей компетенции.

Задать вопросы можно по телефонам:

8-(3842)-36-82-07

8-(3842)-36-29-70.

 

 

Фото: Росгвардия

 

 

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