В Кемерове работает передвижной музей «Поезд Победы»

Здесь выставка пробудет до 13 сентября, затем «Поезд Победы» прибудет в город Новокузнецк, где выставку можно будет посетить по 16 сентября.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в железнодорожном составе. В вагонах воссоздана предвоенная атмосфера, отображены эпизоды суровых испытаний военного лихолетья – составы, идущие на фронт, окопы, концентрационные лагеря, забота о раненых, вклад научных работников, блокада Ленинграда, работа военных штабов, Победа и возвращение героев домой.

Мультимедийное сопровождение включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Эффект погружения усиливают объемный звук и театральное освещение. Посетители передвижного музея могут ощутить невероятный накал сражений с немецко-фашистскими захватчиками. Это воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни. Разительный контраст создают воспоминания о довоенной жизни советских людей.

В дни проведения экспозиции на первом этаже железнодорожного вокзала в Кемерове организованы выставка «Герои и подвиги», фотозоны и мастер-классы.

«Поезд Победы» посетили представители Тяжинского округа. Участники экскурсии услышали незабываемую историю от лица Лидии, машинистки поезда, которая делится своими воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления на пути к Победе. Тяжинцы увидели войну глазами свидетелей исторических событий.