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В Кемерове росгвардейцы гарантировали безопасность участников первого матча четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом

В областном центре росгвардейцы успешно обеспечили правопорядок на первом матче плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

В ледовом дворце «Кузбасс» прошла встреча между хозяевами льда, хоккейной командой «Кузбасс» и гостями из Казани «Ак Барс – Динамо». В охране правопорядка задействованы были сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на трибунах, не допустив проноса запрещенных предметов. Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено.

Более двух тысяч болельщиков наблюдали за победой кузбасской команды над казанским «Ак Барс – Динамо» со счетом 11:6. Следующий матч с обеспечением охраны правопорядка сотрудниками Росгвардии команды проведут в Кемерове 7 марта.

 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/03/2024
Спорт
Кемерово
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