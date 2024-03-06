В Кемерове росгвардейцы гарантировали безопасность участников первого матча четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом

В областном центре росгвардейцы успешно обеспечили правопорядок на первом матче плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

В ледовом дворце «Кузбасс» прошла встреча между хозяевами льда, хоккейной командой «Кузбасс» и гостями из Казани «Ак Барс – Динамо». В охране правопорядка задействованы были сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на трибунах, не допустив проноса запрещенных предметов. Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено.

Более двух тысяч болельщиков наблюдали за победой кузбасской команды над казанским «Ак Барс – Динамо» со счетом 11:6. Следующий матч с обеспечением охраны правопорядка сотрудниками Росгвардии команды проведут в Кемерове 7 марта.

Фото: Росгвардия