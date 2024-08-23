В Кемерове росгвардейцы развернули крупнейший триколор в Кузбассе в честь Дня флага

Сегодня на плацу Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

В рамках празднования военнослужащие и сотрудники территориального органа Росгвардии развернули один из самых больших триколоров в Кузбассе. Длина полотнища составила более 25 метров. В ходе церемонии военнослужащие почтили память героев, защищавших суверенитет и независимость нашей страны, и исполнили гимн России.

В этот день во всех региональных подразделениях Росгвардии также проходят занятия по военно-политической подготовке. Личному составу рассказывают о происхождении праздника, его истории, а также о значении Государственного флага как высшего символа Российской Федерации.

Фото: Росгвардия