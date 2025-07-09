В Кемерове росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который может быть причастен к совершению ДТП

В областном центре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника ДТП с признаками алкогольного опьянения.

Днем на маршруте патрулирования проспекта Химиков экипаж Росгвардии обнаружил столкновение двух автомобилей. Стражи правопорядка оперативно прибыли на место ДТП, где обнаружили водителя «Ниссан Альмера» с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 48-летнего кемеровчанина. Кроме этого, в машине нетрезвого водителя находился пассажир.

По предварительной информации, задержанный водитель совершил столкновение с автомобилем такси «Фольксваген Поло», причинив кузовные повреждения обоим транспортным средствам.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам Госавтоинспеции. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе.

Подробная информация о наборе на службу доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия