В Кемерове состоялись региональные соревнования по волейболу «Летающий мяч»

В соревнованиях среди девушек 2011-2012 годов рождения приняли участие 10 команд из Кемеровской области. Тяжинский округ представляла команда воспитанниц детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков).

По итогам проведенных игр в общем зачете на первое место вышла команда ДЮСШ № 5 города Кемерово. На втором месте воспитанницы Тяжинской ДЮСШ и третье место досталось волейболисткам из города Междуреченска.

Среди муниципальных округов первое место заняла команда Тяжинской ДЮСШ. Второе место у воспитанниц Ижморской ДЮСШ, третье место заняла команда ДЮСШ поселка Плотниково (Промышленновский округ).

По результатам соревнований девочки выполнили первый юношеский разряд по волейболу. Лучшим игроком признана Ника Невидицина (Тяжинская ДЮСШ).