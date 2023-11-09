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В Кемерове состоялись региональные соревнования по волейболу «Летающий мяч»

В соревнованиях среди девушек 2011-2012 годов рождения приняли участие 10 команд из Кемеровской области. Тяжинский округ представляла команда воспитанниц детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков).
По итогам проведенных игр в общем зачете на первое место вышла команда ДЮСШ № 5 города Кемерово. На втором месте воспитанницы Тяжинской ДЮСШ и третье место досталось волейболисткам из города Междуреченска.
Среди муниципальных округов первое место заняла команда Тяжинской ДЮСШ. Второе место у воспитанниц Ижморской ДЮСШ, третье место заняла команда ДЮСШ поселка Плотниково (Промышленновский округ).
По результатам соревнований девочки выполнили первый юношеский разряд по волейболу. Лучшим игроком признана Ника Невидицина (Тяжинская ДЮСШ).

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kuzbassnews.ru
09/11/2023
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Ижморский
Кемерово
Междуреченск
Промышленная
Тяжин
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