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В Кемерове состоялось чествование бойцов спецназа Росгвардии

На базе отряда специального назначения «Кузбасс»в городе Кемерово состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню образования сил специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В клубе воинской части прошло торжественное собрание, на котором присутствовали личный состав спецподразделения, руководители силовых структур, ветераны, почетные гости и учащиеся профильных классов.

Перед началом мероприятия была организована уникальная выставка с образцами военной техники и вооружения спецназа. Гостям представили новейшие дроны, а бойцы спецназа продемонстрировали мастер-класс по их пилотированию. Также была подготовлена фотовыставка, рассказывающая о буднях бойцов специального назначения.

Во время торжественного собрания командир отряда спецназа «Кузбасс» полковник Дмитрий Печерин поздравил личный состав и всех причастных с памятной датой. Он отметил, что спецназ является гордостью и силой России и продолжит успешно выполнять боевые задачи любой сложности.

В ходе мероприятия отличившимся бойцам при выполнении боевых задач были вручены государственные и ведомственные награды. С поздравительным словом также выступил начальник Департамента административных органов Правительства Кузбасса Владимир Шкурко, который поблагодарил спецназ за вклад в укрепление безопасности страны и вручил награды от имени Губернатора Кузбасса.

После официальной части состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами областной столицы.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/10/2024
Общество
Кемерово
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