В Кемерове состоялось открытое первенство ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса»

В спортивно-развлекательном комплексе «Арена» прошли соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения и тренировочное мероприятие среди мальчиков и девочек 2014-2015 годов рождения.

Более 200 дзюдоистов из городов Кузбасса, Новосибирской области и республики Хакасия собрались в региональном центре дзюдо. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. Ребята состязались в личном первенстве. Максим Егоров и Лера Баянова завоевали бронзовые медали.