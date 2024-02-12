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В Кемерове состоялось открытое первенство ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса»

В спортивно-развлекательном комплексе «Арена» прошли соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения и тренировочное мероприятие среди мальчиков и девочек 2014-2015 годов рождения.
Более 200 дзюдоистов из городов Кузбасса, Новосибирской области и республики Хакасия собрались в региональном центре дзюдо. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. Ребята состязались в личном первенстве. Максим Егоров и Лера Баянова завоевали бронзовые медали.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/02/2024
Спорт
Кемерово
Тяжин
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