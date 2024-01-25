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В Кемерове состоялось первенство Кузбасса по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет

В соревнованиях приняли участие более 100 дзюдоистов Кемеровской области, в том числе и воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой.
Первенство Кузбасса стало открытием соревновательного сезона 2024 года, где молодым спортсменам удалось продемонстрировать свой уровень подготовки. Ребята из Тяжинской ДЮСШ вышли на призовые места: Роман Чудотворов занял второе место, Ростислав Баянов – третье место.

Спорт
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kuzbassnews.ru
25/01/2024
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Тяжин
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