В Кемерове состоялось первенство Кузбасса по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет

В соревнованиях приняли участие более 100 дзюдоистов Кемеровской области, в том числе и воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой.

Первенство Кузбасса стало открытием соревновательного сезона 2024 года, где молодым спортсменам удалось продемонстрировать свой уровень подготовки. Ребята из Тяжинской ДЮСШ вышли на призовые места: Роман Чудотворов занял второе место, Ростислав Баянов – третье место.