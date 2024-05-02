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В Кемерове состоялось первенство Кузбасса по лазерному бою

Соревнования в ледовом дворце «Кузбасс» проходили в трех возрастных категориях: 11-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Испытать свои силы в новом виде спорта собрались 16 команд из десяти муниципальных и городских округов Кузбасса.
Тяжинский муниципальный округ представляли две команды. В возрастной категории 11-13 лет команда «Юность» (Семен Жернаков – капитан, Семен Самощенко, Наталья Алексеева, Артем Ильенков, Матвей Осадчий, Тимур Васеньков, Илья Юматов) вышла на второе место. В возрастной категории 16-17 лет команда «Барс» (Елена Крохина – капитан, Кирилл Зашихин, Михаил Исайчиков, Андрей Крохин, Кирилл Рубан) заняла первое место.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/05/2024
Спорт
Кемерово
Тяжин
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