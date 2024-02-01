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В Кемерове состоялся открытый городской турнир по боксу среди юношей 13-14 лет

К соревнованиям на призы мастера спорта международного класса по боксу Карена Арутюняна было допущено 157 спортсменов из 7 регионов Сибирского федерального округа – Республики Алтай, Республики Хакассия, Красноярского, Алтайского края, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
Тяжинский округ на турнире представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева. Даниил Судник и Савелий Богомазов достойно провели свои поединки и заняли третьи места.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/02/2024
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Кемерово
Тяжин
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