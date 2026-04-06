В Кемерове сотрудник ОМОН «Оберег» провел урок мужества для школьников

В Кемерове сотрудник ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провел урок мужества для учащихся школы № 22. Патриотическое мероприятие было приурочено к 10-летию со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине со дня образования войск правопорядка.

В ходе встречи росгвардеец рассказал школьникам об истории становления силового ведомства, а также о задачах, стоящих перед подразделениями Росгвардии. Особое внимание было уделено примерам мужества и самоотверженности сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Кроме того, представитель спецподразделения продемонстрировал элементы экипировки и рассказал об особенностях подготовки бойцов, ответил на вопросы учащихся и поделился личным опытом. Ребята проявили интерес к теме, задавали вопросы о требованиях к кандидатам на службу и возможностях поступления в ведомственные образовательные организации.

В рамках профориентационной работы школьники узнали о возможности получения высшего образования в системе Росгвардии. В настоящее время подготовка офицерских кадров осуществляется в Новосибирском, Пермском, Саратовском военных институтах, а также в Военной академии войск национальной гвардии Российской Федерации. Представитель ведомства разъяснил порядок поступления, требования к кандидатам и условия обучения.

В завершение встречи школьники поблагодарили сотрудника Росгвардии за интересную и познавательную беседу.

