В Кемерове стартовала Школа хранителей Рудничного бора

В Кемерове началась работа Школы хранителей бора — общегородского проекта, который объединит студентов биологических и экологических направлений вузов, а также учащихся профильных классов кемеровских школ.



Организаторами проекта стали администрация города Кемерово, Кузбасский ботанический сад Института экологии человека СО РАН, муниципального учреждения "Дирекция развития городских территорий".



Участники программы пройдут курс подготовки у ведущих учёных-биологов Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН, КемГУ и Кузбасского аграрного университета. Молодые хранители узнают, как правильно ухаживать за бором, следить за его состоянием и предотвращать распространение инвазивных видов растений.



«Рудничный бор — это гордость и ценность города, и мы хотим, чтобы молодёжь не только гуляла по его тропинкам, но и знала, как его сохранить»,

— отмечают организаторы проекта.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово