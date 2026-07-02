Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемерове транспортные полицейские предъявили обвинения женщине в хранении синтетических наркотиков

Следователи Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, возбужденного в отношении 44-летней жительницы города Кемерово.

На территории железнодорожного вокзала парка станции Кемерово-Пассажирская полицейские патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России заметили женщину, которая вела себя подозрительно и при виде полицейских стала заметно нервничать.

Транспортные полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в дежурную часть. В ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что в нем находятся наркотические средства синтетического происхождения – карфентанил и метадон.

По результатам предварительного расследования уголовного дела, следователи Кузбасского ЛУ МВД России предъявили фигурантке обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото:Кузбасское ЛУ МВД России 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/07/2026
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus