В Кемерове транспортные полицейские предъявили обвинения женщине в хранении синтетических наркотиков

Следователи Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, возбужденного в отношении 44-летней жительницы города Кемерово.

На территории железнодорожного вокзала парка станции Кемерово-Пассажирская полицейские патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России заметили женщину, которая вела себя подозрительно и при виде полицейских стала заметно нервничать.

Транспортные полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в дежурную часть. В ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что в нем находятся наркотические средства синтетического происхождения – карфентанил и метадон.

По результатам предварительного расследования уголовного дела, следователи Кузбасского ЛУ МВД России предъявили фигурантке обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото:Кузбасское ЛУ МВД России