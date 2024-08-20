В Кемерове вынесен обвинительный приговор трем "блогерам" за совершение ряда преступлений

Центральный районный суд г. Кемерово постановил обвинительный приговор в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, в апреле 2020 года, находясь на пр. Ленина г. Кемерово, двое из осужденных намеренно препятствовали движению автомобилей, водители которых нарушили правила дорожного движения, беспричинно распыляли газ из баллончика в прохожих, а также в лицо одному из водителей и его пассажиру, причинив потерпевшим ожег глаз. Все происходящее они снимали на камеру.

Кроме того, с января по июнь 2020 года обвиняемые осуществляли видеосъемку представителей власти вблизи зданий силовых структур Кузбасса, монтировали видеоролики, содержащие материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, и размещали их в сети Интернет. В июне 2020 года во время очередной съемки один из них распылил газовый баллон в лицо представителю власти, который пытался пресечь его противоправные действия.

С учетом позиции государственного обвинителя в зависимости от роли и степени участия каждого двум из виновных суд назначил 5 лет и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, третьему обвиняемому - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры области