В Кемерово осужден мужчина, пытавшийся убить бывшую жену

На территории разреза «Черниговский» в одном из служебных помещений у бывших супругов возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанёс бывшей супруге несколько ударов руками и ногами, а также нанёс потерпевшей один удар ножом в область шеи.

Попытка убийства не была доведена до конца: очевидцы остановили мужчину и вызвали потерпевшей скорую помощь.

Во время судебного заседания подсудимый пояснил, что убивать бывшую супругу, он не хотел, все эти действия он совершил спонтанно под воздействием нецензурной брани бывшей жены.

После совершения преступления, мужчина решил покончить жизнь самоубийством с помощью лекарственных препаратов, напившись таблеток, он сбежал оттуда в лес, расположенный на территории разреза, думая, что от выпитых таблеток умрёт в лесу. Однако, пробыв там до утра, решил сдаться.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также с осуждённого взыскано в возмещение морального вреда, причинённого преступлением в пользу потерпевшей 300 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Консультант

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский районный суд