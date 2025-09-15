В Кемерово родителям школьников представили новые блюда

В кемеровском лицее №23 прошла встреча «Роль родительской общественности в организации питания школьников». Организатором выступило МАУ «Школьное питание».



Спикерами встречи стали представители органов власти, Роспотребнадзора, прокуратуры, Родительского контроля и специалисты МАУ «Школьное питание». В дискуссии участвовали родители, школьники, поставщики, представители городского совета ветеранов и российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».



Родителей интересовали вопросы выбора блюд, специального меню для аллергиков, технические моменты организации питания, наличие льгот для многодетных семей.



«Такие встречи мы проводим регулярно. Многоступенчатый контроль помогает улучшить качество нашей продукции, сделать ее вкусной и полезной для детей»,

- рассказала директор МАУ «Школьное питание» Анастасия Панькова.



На дегустации осенних блюд родители оценивали вкус, вид и качество позиций нового сезонного меню.



В этом году в меню появились новинки: блюда с добавлением тыквы, новые витаминизированные напитки со вкусом сибирских ягод, а также рыбные палочки. Также гости пробовали молочную пшенную кашу с яблочным пюре и маслом, наваристый борщ, оладьи с тыквой и сгущённым молоком и куриную запеканку под сырной шапкой.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово