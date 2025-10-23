Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кемерово состоялась презентация книги представителя совета ветеранов Анатолия Бугайца, посвященной его другу и соратнику Петру Шевелеву

В Кузбасском линейном управлении МВД России полковник милиции в отставке Анатолий Бугаец представил свою книгу «Мой друг ППШ: История офицерской дружбы». Книга посвящена полковнику полиции в отставке Петру Петровичу Шевелеву , известным под позывным «ППШ» – близкому другу и товарищу автора. Особое место в повествовании занимает история о том, как уже в зрелом возрасте Петр Шевелев добровольно отправился в зону специальной военной операции. Анатолий Бугаец поделился, что личность Петра Шевелева всегда вызывала у него восхищение, отмечая его доброту, трудолюбие, высочайшее чувство долга и безграничную преданность своему делу. В книге собраны факты как о его служебном пути, так и личной жизни героя, включая воспоминания самого Петра Петровича, мнения его родных, коллег, ветеранов, заслуженных жителей Кузбасса и тех, кто оказывает помощь в рамках СВО. Презентация прошла в теплой и душевной атмосфере, объединив людей разных поколений. Гости смогли прикоснуться к истории мужественного человека, чьи подвиги и человеческие качества навсегда останутся в памяти. Автор книги отметил, что его цель – не просто писать, а раскрывать истинные характеры героев.

 Фото: Кузбасского ЛУ МВД России

 

23/10/2025
