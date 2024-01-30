В Кемерово суд конфисковал в доход государства автомобиль местного жителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения

Ленинский районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию).

Судом установлено, что в феврале 2023 года осужденный, находясь в состоянии опьянения, передвигался за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander по городу Кемерово, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось с помощью специального технического средства – анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

При этом ранее осужденный уже был подвергнут наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

Принадлежащий ему автомобиль Mitsubishi Outlander конфискован в доход государства.

Мужчина не согласился с принятым судом решением и обжаловал его в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции приговор Ленинского районного суда города Кемерово оставил без изменений, жалобу осужденного без удовлетворения.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области