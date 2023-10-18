В Кемерово суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения

Рудничный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор местному жителю, ранее неоднократно привлекавшемуся к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), судимому за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

В суде установлено, что осужденный, 1993 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, в июне 2023 года приобрел автомобиль марки ВАЗ «2114», однако на учёт в ГИБДД на себя не зарегистрировал. В августе текущего года после распития в д. Осиновка алкогольных напитков он вновь сел за руль пьяным и без прав поехал в направлении г. Кемерово, где был замечен на ул. Крамского Рудничного района и задержан сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, которые отстранили его от управления автомобилем и отправили транспортное средство на специализированную стоянку.

При освидетельствовании, как на месте задержания, так и в медицинском учреждении, установлено состояние алкогольного опьянения нарушителя.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на 5 лет.

Принадлежащий осужденному автомобиль марки ВАЗ 2114 конфискован в доход государства.

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