В кемеровских хозяйствах по содержанию КРС состоялись новые профилактические визиты специалистов Россельхознадзора

В отношении кемеровских хозяйств, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою крупного рогатого скота, специалисты Россельхознадзора вновь провели обязательные профилактические визиты.

Так, 1 августа 2024 года выезды состоялись для ИП Глава К(Ф)Х Торгунакова М.Г. и ИП Глава К(Ф)Х Тарасова С.М., относящихся к чрезвычайно высокой категории риска.

В ходе профилактических визитов представители хозяйствующих субъектов были проинформированы об обязательных ветеринарных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска и недопущении не исполнения установленных законодательством требований.

Наряду с этим, сотрудниками Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оказана консультационная поддержка по вопросам внесения сведений во ФГИС «ВетИС» — компонент «Хорриот».