В кемеровских хозяйствах по содержанию крупного рогатого скота состоялись профилактические визиты специалистов Россельхознадзора

В отношении 14 кемеровских хозяйств, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою крупного рогатого скота, специалисты Россельхознадзора провели обязательные профилактические визиты. Так, например, для ООО «Чебулинское», ИП Росликов C.В., СПК Пичугинский и ООО «Прогресс», относящихся к чрезвычайно высокой категории риска, мероприятия состоялись 18 июля 2024 года.

В ходе профилактических визитов представители хозяйствующих субъектов были проинформированы об обязательных ветеринарных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска и недопущении не исполнения установленных законодательством требований.

Наряду с этим, сотрудниками Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оказана консультационная поддержка по вопросам внесения сведений во ФГИС «ВетИС» — компонент «Хорриот».