В Кемеровском муниципальном округе Кузбасса в результате исполнения предписаний Россельхознадзора 6,5 га введено в сельхозоборот

Нарушения земельного законодательства в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса были зафиксированы инспекторами Россельхознадзора еще в 2023 году в ходе согласованных с органами прокуратуры проверок в отношении собственников земельных участков.

Так, зарастание земельных участков сорной и древесной растительностью на общей площади 65 701 кв. м. стало основанием для выдачи в адрес физического лица предписаний об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения в августе 2024 года.

5 сентября 2024 года при проведении выездных обследований установлено, что земельные участки используются под сенокошение на всей площади. С помощью средств фотофиксации инспекторы Россельхознадзора подтвердили ввод в сельскохозяйственный оборот более 6,5 га земель.