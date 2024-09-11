Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровском муниципальном округе Кузбасса в результате исполнения предписаний Россельхознадзора 6,5 га введено в сельхозоборот

Нарушения земельного законодательства в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса были зафиксированы инспекторами Россельхознадзора еще в 2023 году в ходе согласованных с органами прокуратуры проверок в отношении собственников земельных участков.

Так, зарастание земельных участков сорной и древесной растительностью на общей площади 65 701 кв. м. стало основанием для выдачи в адрес физического лица предписаний об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения в августе 2024 года.

5 сентября 2024 года при проведении выездных обследований установлено, что земельные участки используются под сенокошение на всей площади. С помощью средств фотофиксации инспекторы Россельхознадзора подтвердили ввод в сельскохозяйственный оборот более 6,5 га земель.

Общество
kuzbassnews.ru
11/09/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus